Florentino Perez'den Ballon d'Or açıklaması!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Ballon d'Or ödülünü kazanan Rodri hakkında konuştu.

Ödülü Real Madridli bir oyuncunun alması gerektiğini söyleyen Perez, "Rodri, Ballon d'Or'u Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı zaman almalıydı. Geçtiğimiz sezonun ödülünü kesinlikle bir Real Madrid oyuncusu kazanmalıydı." dedi.

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Real Madrid Başkanı, "Namibya, Uganda, Arnavutluk ve Finlandiyalı gazeteciler olmasaydı Vinicius Junior Ballon d'Or'u kazanırdı. Onları kimse tanımıyor." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU? Real Madrid yönetimi, Ballon d'Or ödülünü kendi takımlarından bir oyuncunun kazanmadığını öğrendiklerinde ödül törenini protesto etmiş ve hiçbir ferdinin törene katılmayacağını açıklamıştı. Rodri'nin kazandığı ödülde Real Madridli Vinicius Junior ikinci, Jude Bellingham ise üçüncü sırada yer almıştı.