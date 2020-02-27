Flo çalışma saatleri 2020

Ayakkabı firması Flo'nun çalışma saatleri birçok kişi tüketici tarafından araştırılıyor.

FLO MESAİ SAATLERİ

Flo mağazaları mesai sabah saat 10.00'da başlıyor, akşam saat 22.00'a kadar devam ediyor. Flo, hafta sonu, resmi tatiller ve dini bayramlarda da hizmet vermeye devam ediyor.

FLO MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI

Flo çağrı merkezi sabah 09.00 ile akşam saat 19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Flo müşteri hizmetlerine 444 3 356 (FLO) numaralı telefonu arayarak erişebilirsiniz.