Flavio dizinden sakatlandı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligin 29. haftasında dün oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Flavio'nun yapılan ilk kontrollerinde sol diz iç yan bağ yaralanması tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili detaylı bilgilendirmenin yarın gerçekleştirilecek MR görüntülemesi sonrasında yapılacağı kaydedildi.