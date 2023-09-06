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        Flavien Tait, Samsunspor'a transfer oldu

        Samsunspor, Stade Rennais'te forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Flavien Tait ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 21:17 Güncelleme: 06.09.2023 - 21:19
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        Flavien Tait, Samsunspor'da!
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        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon kadro yapılanması çerçevesinde transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, Fransa temsilcisi Stade Rennais'ten 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Flavien Tait ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz en son Stade Rennais FC takımında oynayan orta saha oyuncusu Flavien Tait ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle" denildi.

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