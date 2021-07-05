Fransa'da gösterime girecek

Derviş Zaim'in 'Flaşbellek'i geçtiğiliz yıl Fransa'nın film festivallerinden Cinemed'ten 'Genç Jüri Ödülü'nü kazanmıştı. Konusunu Suriye savaşından alan, başrolleri Salah Bakri, Ali Suleiman, Sara El Debuch, Husam Chadat'ın paylaştığı Flaşbellek', geçtiğiliz ay 27'nci Sedona film Festivali ile 19'uncu Ischia Film Festivalleri'nde yer aldı. 'Flaşbellek', sinema salonlarının açılmasıyla birlikte Fransa'da gösterime girdi.

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