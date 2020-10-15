'Flaşbellek' Fransa'da

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Derviş Zaim'in yeni filmi 'Flaşbellek', Cinemed Film Festivali'nde Türk sineması adına yarışması için davet aldı

HABERTURK.COM

Derviş Zaim'in senaryosunu yazdığı ve yönettiği 'Flaşbellek' Fransa'nın seçkin ve en köklü festivalleri arasında kabul edilen Cinemed Film Festivali'ne davet edildi. 'Flaşbellek', 16 - 24 Ekim tarihleri arasında Fransa'nın Montpellier'de düzenlenecek festivalde Türk sineması adına yarışacak. Yarışmada ilk kez 16 Ekim'de seyirci karşısına çıkacak olan film, Suriye savaşını anlatıyor. Festivalde İsrail, İtalya, Fransa, Belçika, Sırbistan, Filistin, Almanya, Portekiz, Yunanistan, Cezayir yapımı ve ortaklığı ile üretilmiş filmler yer alıyor.