Olay, Bedir Muhtar Mahallesi 6800 Sokakta bulunan müstakil bir evin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin K. (27) 68 KE 673 plakalı Volkswagen marka otomobille Ülkü K.'nın (24) evinin önüne gelerek pusuya yattı. Olacaklardan habersiz Ülkü K. alışveriş yapmak için tek başına evden çıktığı sırada Emin K. otomobille Ülkü K.'nın yanına yaklaşarak araçtan aşağıya indi. Ülkü K.'ya arabaya binmesini söyleyen Emin K., genç kızın arabaya binmemesi üzerine kollarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı. Bu sırada durumu fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, polis ekiplerinin kısa sürede olay yerine intikal etmesi sonucu şüpheli kıskıvrak yakalandı.
Genç kızı zorla kaçırmak isterken polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli Emin K.'nın üzeri polis ekiplerince arandı. Üst araması yapılan şüpheli kedisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına gülerek, “Çekme ya kurban olayım” dedi. Rahat tavırları ile dikkat çeken şüpheli sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servise getirildi. Sağlık kontrolü esnasında doktor odasında kendine zarar vermek istenen Emin K. polis ekiplerince kontrol altına alındı. Sağlık kontrolünün ardından doktor odasından çıkarılarak polis otosuna getirilen Emin K., polis ekiplerinin kendisine zarar vermemesi için aldığı güvenlik önlemleri için, “Ağabey böyle gitmeyelim, çok ayıp değil mi? Ağabey çok ayıp” diye polis memurlarına seslendi. Şüphelinin 168 sağlık kontrolünde 168 promil alkollü olduğu tespit edilirken, yapılan sorgulamasında aranan şahıs olduğu belirlendi.
GENÇ KIZIN ELLERİ ARACIN KAPISINA SIKIŞARAK YARALANDI
Zorla kaçırılmak istenirken polis ekiplerinin anında müdahalesiyle kurtarılan genç kız, araca zorla bindirilme sırasında ellerinin kapıya sıkışması ve şahsın kollarından asılması sonucu hafif yaralandı. Polis otosuyla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirilen genç kız burada tedavi altına alındı. Şüpheliden şikayetçi olan genç kız tedavisinin ardından Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Şüpheli Emin K. ise sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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