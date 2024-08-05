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        Haberler Bilgi Gündem FLAŞ İnstagram açıklaması! İnstagram düzeldi mi, ne zaman açılacak, İnstagram neden açılmıyor? 5 Ağustos Instagram erişim engeli kalktı mı?

        Instagram ne zaman açılacak, erişim yasağı ne zaman bitiyor?

        Instagram'a erişimde sorun yaşayan kullanıcılar, "Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. 2 Ağustos Cuma gününden itibaren tüm Türkiye'de sosyal medya platformuna erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar, paylaşımlarını göremiyor ve ana sayfaya erişim sağlayamıyor. Hem bilgisayar hem de mobil uygulama üzerinden Instagram'a giriş yapılamıyor. Bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan son dakika açıklaması geldi. Peki, Instagram ne zaman erişime açılacak? İşte 5 Ağustos Pazartesi Instagram'da son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 19:19 Güncelleme: 05.08.2024 - 22:55
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        • 1

          Instagram, dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olarak dikkat çekiyor. Kullanıcılar, bu uygulama aracılığıyla fotoğraf, video ve reels (hikaye) gibi çeşitli içerikleri paylaşabiliyor. Instagram'a erişimde sıkıntı yaşayan kullanıcılar, bir teknik arıza olup olmadığı sorgulanırken, beklenen açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Instagram'ın erişilebilir olup olmayacağı ise merakla bekleniyor. Peki, Instagram çöktü mü, neden erişim sağlanamıyor? Instagram ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...

        • 2

          SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ

          Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim yasağı getirilen sosyal medya uygulaması Instagram yetkilileriyle bugün yapılan görüşmeye ilişkin, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz." dedi.

          Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası sosyal medya platformu Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

          Bakan Uraloğlu, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz." diye konuştu.

        • 3

          İNSTAGRAM AÇILIYOR MU?

          3 günü aşkın bir süredir erişim engeli bulunan Instagram ile yeni bir görüşme gerçekleştirilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ve Instagram yetkilileri saat 13'te görüşme yaptı.

          Instagram'ın önüne 3 şart konuldu

          BTK ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri Instagram yetkilileri saat 13.00'da bir görüşmeye başladı. Instagram'ın önüne 3 şart konuldu: Tüketici haklarına dikkat et - Katalog suçlara önem ver - PKK propagandasına "dur" de. Instagram, Türkiye'nin PKK şartını kabul etti.

          Hamas Lideri İsmail Haniye’nin öldürülmesinin ardından taziye paylaşımı yapılan Türkiye’deki hesapların kapatılması üzerine Instagram’a Türkiye’den erişim engellenmişti. Üç gün boyunca Türkiye’deki kullanıcıların giremediği Instagram, kabine toplantısının ardından açılıyor.

        • 4

          Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ile Instagram yetkileri arasındaki görüşmeden olumlu sonuç alındı. Görüşmede Instagram yetkililerinin önüne, Türkiye’nin üç maddelik şartı konuldu:

          - Tüketici haklarına dikkat edin. Instagram kullanıcılarının paylaşımları kişisel ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeli.

          - Katalog suçlarda içerikleri hızlıca kaldırın.

          - Terör örgütü PKK kırmızı çizgimizdir. Bu konuda da içerik kaldırmada sorunlar yaşanıyor. Daha hızlı hareket edilmeli.

          ÇİFTE STANDART

          Hamas konusunda hesapları kapatan ancak terör örgütü PKK konusunda aynı proaktif tutumu sergilemeyen Instagram yetkilerine, “PKK’yı siz de terör örgütü olarak görüyorsunuz. Bu konudaki paylaşımları algoritmaya işleyin ve daha hızlı hareket edin” mesajı verildi. Instagram yetkilerine ayrıca ifade özgürlüğü konusunda çifte stantarttan uzak durmaları telkin edildi. Instagram yetkilileri, Haniye konusunda herhangi bir söz vermedi. Instagram’ın yeniden erişime açılması kararının, kabine toplantısından sonra verilmesi bekleniyor.

        • 5

          Meta'dan Instagram açıklaması

          Meta sözcüsü, Türkiye'de Instagram hizmetlerini yeniden kullanıma sunmak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi. Meta sözcüsü, Türkiye'de Instagramın yeniden hizmete açılmasını sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

          BTK 2 Ağustos'ta Meta'ya ait Instagram internet sitesine erişimi engellemişti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun X üzerinden Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Instagram'ı, Haniye'nin öldürülmesinin ardından taziye mesajlarını engellediği için eleştirmişti.

        • 6

          Meta sözcüsü konuya dair bugün yaptığı açıklamada, "Türkiye'de Instagram'a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken, işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor. Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

          Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileri ile bugün öğleden sonra bir araya geleceklerini ve Türkiye'nin taleplerinin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umduklarını açıkladı.

        • 7

          NE OLMUŞTU?

          BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.

          BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken edinilen bilgiye göre karar "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verildi.

          Yetkililer engelin ne zaman kaldırılacağının Instagram tutumuna bağlı olduğunu belirtiyorlar. Yasağın kadar süreceğinize ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

          Katalog suçlar; çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu içeriyor.

          Bu yaptırımın kaldırılması için bir süre belirlenmediği ve Instagram'ın tutumuna bağlı olduğu belirtiliyor.

        • 8

          Katalog suçlar; çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu içeriyor.

          Bu yaptırımın kaldırılması için bir süre belirlenmediği ve Instagram'ın tutumuna bağlı olduğu belirtiliyor.

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