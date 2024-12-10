Flaş iddia: Ziyech devre arasında ayrılıyor!
Süper Lig'de lider Galatasaray ara transfer dönemi için de çalışmalarına devam ediyor. Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Ziyech ise takım arayışında. İşte detaylar...
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Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor.
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Sarı-kırmızılı ekipte devre arası transfer döneminin, hem yeni transferler hem de ayrılacak oyuncularla birlikte oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.
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Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan ilk isim ise Hakim Ziyech.
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Daily Sports'ta yer alan habere göre; Okan Buruk'un planları arasında yer almadığının farkında olan Ziyech, Afrika Uluslar Kupası öncesinde bir değişiklik arayışında.
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Forma giyebileceği bir takıma gitmeyi hedefleyen Faslı futbolcu, devre arasında gelecek tekliflere göre sarı-kırmızılı ekipten ayrılabilir.