Flaş iddia: "Yerry Mina, Beşiktaş'a gidebilir!"

1 Şurada Paylaş!







Everton News'te yer alan haberde; "Yerry Mina, Beşiktaş'a gidebilir" ifadeleri yer aldı.

2 Şurada Paylaş!







Beşiktaş'ın bu transferdeki rakiplerinin Lille ve Suudi Arabistan'daki ekipler olduğu belirtilen haberde geçen sezon sadece 7 maça çıkan savunmacının sözleşmesinin sona erdiği vurgulandı.

3 Şurada Paylaş!







2018'de Everton'a 27 milyon pounda transfer olan Mina'nın İngiliz ekibinin 6. pahalı transferi olmasına rağmen beklentileri karşılayamadığı kaydedildi.

REKLAM

4 Şurada Paylaş!







Mina, Avrupa'nın 5 büyük liginde kalmak için Lille'in son şansı olduğu belirtilirken Fransa seçeneği olmazsa Beşiktaş'ın en iyi seçenek olduğu ifade edildi.