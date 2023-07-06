Flaş iddia: "Yerry Mina, Beşiktaş'a gidebilir!"
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu konuşulan Yerry Mina ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı
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Everton News'te yer alan haberde; "Yerry Mina, Beşiktaş'a gidebilir" ifadeleri yer aldı.
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Beşiktaş'ın bu transferdeki rakiplerinin Lille ve Suudi Arabistan'daki ekipler olduğu belirtilen haberde geçen sezon sadece 7 maça çıkan savunmacının sözleşmesinin sona erdiği vurgulandı.
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2018'de Everton'a 27 milyon pounda transfer olan Mina'nın İngiliz ekibinin 6. pahalı transferi olmasına rağmen beklentileri karşılayamadığı kaydedildi.
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Mina, Avrupa'nın 5 büyük liginde kalmak için Lille'in son şansı olduğu belirtilirken Fransa seçeneği olmazsa Beşiktaş'ın en iyi seçenek olduğu ifade edildi.
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Haberde ayrıca Cenk Tosun'la eski takım arkadaşı Mina'nın Beşiktaş'ta yeniden buluşabileceği yazıldı.