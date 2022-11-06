Flaş iddia: Rus futbolcu Adana Demirspor'dan ayrıldı

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Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Adana Demirspor sezon başında Zenit'ten Artem Dzyuba'yı transfer etti. Takımda bir türlü şans bulamayan Rus futbolcunun Adana'dan ayrıldığı iddia ediliyor.

Rus gazeteci Ivan Karpov'un haberine göre, Adana ekibi ile Rus futbolcu arasındaki sözleşme sona erdirildi. Dzyuba'nın temsilcisinden ise henüz bir açıklama gelmedi.

34 yaşındaki Artem Dzyuba bu sezon Adana Demirspor forması ile 5 maça çktı. Dzyuba takımına 1 gol katkısı verebildi.