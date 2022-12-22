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Flaş iddia! Messi kalıyor...

Paris Saint Germain'de takım arkadaşı olan Kylian Mbappe ile Dünya Kupası finalinde unutulmaz bir mücadeleye giren Lionel Messi'nin Paris'te kalıp kalmayacağı merak konusuydu. Fransız basınının iddiasına göre Arjantinli süper yıldız, Paris Saint Germain ile olan sözleşmesini en az bir sezon daha uzatacak.

Giriş: 22.12.2022 - 10:17 | Güncelleme: ABONE OL
Flaş iddia! Messi kalıyor...

Uzun zamandır takım içinde anlaşmazlıkların yaşandığı konuşulan Paris Saint Germain'de, takımın iki büyük yıldızının Dünya Kupası finalinde tarihi bir karşılaşmanın başrolleri olması yüzleri güldürse de, yaşanan gerilimin ardından bu iki yıldızın aynı takımda kalıp kalmayacağı merak konusuydu.

Fransız basınından Le Parisien'in haberine göre, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'i şampiyonluğa taşıyan Lionel Messi, kulübü Paris Saint Germain ile olan sözleşmesini 2023-2024 sezonunun sonuna kadar uzatacak.

35 yaşındaki süper yıldız, Dünya Kupası finalinde takımının penaltı atışları sonunda Fransa'yı mağlup ederek kupayı kaldırmasına normal sürede attığı 2 golle katkı sağlarken, seri penaltı atışlarında da ağları sarsmayı başarmıştı.

"Aralık ayının başlarında, Messi'nin en az bir sezon daha Paris'te kalması için anlaşmaya varıldı" ifadelerini kullanan Le Parisien, herhangi bir kaynak belirtmedi.

Paris Saint Germain başkanı Nasser Al-Khelaifi, geçtiğimiz ay Messi'nin Ligue 1 şampiyonu olmaktan mutlu olduğunu ve konratıyla ilgili konuların Dünya Kupası'ndan sonra konuşulacağını söylemişti.

Bu sezon tüm kulvarlarda 12 gol ve 14 asistle PSG'nin en önemli isimlerinden biri olan Messi, 2021 yılında Barcelona'dan Paris'e gelirken 2 yıllık imza atmıştı.

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