Flaş iddia: Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
İsmi sıkça Fenerbahçe ile anılan Al-Nassr'ın yıldız forveti Jhon Duran hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Lacivertlilerin, Duran ve kulübü Al-Nassr ile anlaştığı, oyuncunun da ilerleyen saatlerde İstanbul'a geleceği aktarıldı
- 1
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jhon Duran transferinde mutlu sona ulaştı.
- 2
Foot Mercato'nun haberine göre Sarı-Lacivertliler, Jhon Duran'ın transferi konusunda oyuncu ve Al Nassr ile tam anlaşma sağladı.
- 3
İSTANBUL'A GELİYOR!
Haberde Jhon Duran'ın önümüzdeki saatlerde İstanbul'a geleceği bildirildi. Oyuncunun maaşının ise net 10 milyon euro olacağı ifade edildi.
-
- 4
TFF KRİTERİNE TAM UYUM
Duran'ın yaşı da transfer sürecini kolaylaştıran bir diğer unsur oldu. 1 Ocak 2003 sonrası doğumlu olan genç forvet, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon yürürlüğe koyduğu "14 yabancı – en az 2'si 2003 sonrası doğumlu" kuralına da tam uyum sağlıyor.
- 5
SERVET ÖDENMİŞTİ
Ocak ayında 77 milyon Euro bedelle Aston Villa'dan Al Nassr'a transfer olan Kolombiyalı yıldız, çıktığı 18 maçta 12 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
- 6
Geçtiğimiz sezon Aston Villa ve Al-Nassr'da olmak üzere toplamda 47 resmi maça çıkan Jhon Duran, 24 gol kaydetti.
-