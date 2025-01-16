Flaş iddia: Fenerbahçe, Pavlovic için görüşmelere başladı!
Fenerbahçe'nin Strahinja Pavlovic transferi için için Milan ile görüşmelere başladığı iddia edildi. İşte detaylar...
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Stoper bölgesine transferi öncelik haline getiren Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası geldi.
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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Strahinja Pavlovic transferi için Milan ile görüşmelere başladı.
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Taraflar arasında transfer için pazarlıkların devam ettiği belirtildi.
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2024 yılında Salzburg'dan Milan'a 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Pavlovic, bu sezon 10 lig maçına çıktı ve 1 kez fileleri havalandırdı.
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23 yaşındaki Sırp stoperin Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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