Flaş iddia: Fenerbahçe'de Itoudis ile yollar ayrılıyor!

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Fenerbahçe Beko'da son oynanan ve kaybedilen Anadolu Efes maçının ardından eleştiri oklarını üstüne toplayan Dimtris Itoudis için flaş bir iddia ortaya atıldı.

SDNA'da yer alan habere göre Fenerbahçe Beko, Yunan başantrenör Dimtris Itoudis ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Bu sezon EuroLeague’de çıktığı son yedi maçın altını kaybeden Fenerbahçe, altı galibiyet ve yedi yenilgiyle ligin 12. sırasında yer alıyor. Basketbol Süper Ligi’nde ise sarı-lacivertli ekip, son olarak deplasmanda Anadolu Efes‘e mağlup oldu.

2022 yılında takımın başına getirilen Dimtris Itoudis, Fenerbahçe Beko ile 2022 yılında play-off oynadı ve Olympiakos'a elendi.

Fenerbahçe Beko'nun 1 numaralı hedefi Saras Jasikevicius, diğer isim ise Andrea Trinchieri.