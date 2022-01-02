Fatih Terim'in eski öğrencisi Benfica Başkanı Rui Costa'nın takımın başında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i görmek istediği iddia edildi.

Canal 11'de yayınlanan 'Lateral Esquerdo' isimli programın yorumcusu Pedro Bouças, iddiayı ortaya atan isim oldu. Bouças, Benfica başkanı Rui Costa'nın kafasında bir Fatih Terim planı olabileceğini söyledi.

Portekiz'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen Benfica'da teknik direktör Jorge Jesus ile yollar ayrılmıştı.