IKBY'den PKK'ya şiddet suçlaması! "Sincar'dan çekilmediler!"

AA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, IKBY Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası son birkaç gündür Süleymaniye'de, maaşların geç ödenmesi nedeniyle alevlenen gösteriler ve şiddet olayları hakkında açıklamalarda bulundu.

"GÖSTERİLER ŞİDDETE ÇEVRİLDİ"

AA'daki habere göre IKBY'deki herkesin tüm yasal haklarının arkasında olduğunu, yasal ve medeni tüm gösterileri desteklerini söyleyen Barzani, "Halkımızın kendisini ifade etmesinde özgür olmasını istiyoruz. Maalesef halkın kötü bir durumda olduğunun farkındayız ve biz de bunun bir parçasıyız. Herkesin kendi taleplerini dile getirme hakkı da var. Ancak son birkaç gündür gösteriler suistimal edilip şiddete çevrildi" ifadelerini kullandı.

İSİM VERMEDEN TERÖR ÖRGÜTÜNÜ İMA ETTİ

Gösterilerde şiddete başvuranların terör örgütü PKK mensubu olduğu imasında bulunan ancak örgütün ismini söylemeyen Barzani, "Göstericiler arasında Suriye vatandaşları ve Kürdistan Bölgesi'nin dışından gelenler var. Bir grup, göstericiler arasına sızarak eylemlerin yönünü değiştirdi ve parti ile kamu binalarına saldırdı. Bu hak ve maaşın talep edilmesi biçimi değildir" dedi.

"PKK, SİNCAR'DAN ÇEKİLMEDİ"

Barzani, gazetecilerin Erbil ve Bağdat arasındaki Sincar Anlaşması'nı hatırlatması üzerine şunları söyledi: "Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını bekliyoruz ancak henüz uygulamaya konulmadı. PKK ve ona bağlı hiçbir güç Sincar'dan çekilmedi. Sadece birkaç saatliğine kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildiler ve tekrar geri döndüler. Aksine sayıları daha da arttı."

"BÖLGEYİ PARÇALAMA PLANI VAR"

Mesrur Barzani, Süleymaniye vilayetinde siyasi parti ve devlet kurumlarına yönelik saldırıların arkasında IKBY'deki dengeleri altüst etme ve bölgeyi parçalama planı olduğu yorumunu yaptı. Süleymaniye ve Halepçe'de memur maaşlarının gecikmesi nedeniyle IKBY hükümetinin protesto edildiği gösterilerde 7 Aralık'tan bu yana 7 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.