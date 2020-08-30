Flamingolar Van Gölü sahillerine renk katıyor

AA

Göçmen kuşların Kuzey Afrika'dan İran'a uzanan yolculuğunda en önemli konaklama merkezlerinden Van Gölü havzası, bu yıl da binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor.

Havaların ısınmasıyla konaklamak için kentteki sulak alanlara akın eden binlerce flamingo, iri gövdeleri, zarif boyunları ve uzun bacaklarıyla ziyaretçilerine Van Gölü'nün maviliklerinde eşsiz görsel şölen sunuyor.

Flamingoları görmek için yurdun dört bir yanından kente gelen bilim insanları, gözlemciler, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, bölge turizminin gelişmesine de katkı sunan asil kuşları doğal yaşam alanlarında görüntülüyor.

Kasım ayı sonuna kadar Van Gölü sahillerinde konaklayan flamingolar, kışın etkisini göstermesiyle sıcak bölgelere göç ediyor.

- "Van Gölü önemli beslenme alanlarından biri"

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü'nün flamingoların önemli beslenme alanlarından biri olduğunu söyledi.

Flamingoların insanların ve hayvanların zarar veremeyeceği uzak kesimlerde kuluçkaya yattığını belirten Adızel, şu bilgileri verdi:

"Kuluçka alanları genelde çamur deryalarından oluşur. Yuvalarını yerde çamuru tas haline getirerek yaparlar. Yumurtalar 30-32 günde çatlar. Yavrular yaklaşık 100 gün sonra uçar. Van Gölü havzası kuşlar açısından dünyanın sıcak noktalarından biri. Van Gölü havzasındaki önemli kuş barınaklarından biri de Erciş bölgemiz. Bu bölgelerde en az 230 kuş türünün yaşadığını tespit etmiş durumdayız. Bunların arasında flamingolar özel bir yere sahip. Bu yıl çok sayıda flamingonun bölgede barındığını biliyoruz. Sayı olarak artan flamingolar çok güzel görsel görüntüler sunuyor. Bu da her yerden fotoğrafçıların buraya gelmesini sağlıyor. Bölgenin tanıtımına katkı sunuyorlar. Dik kuyruk ve diğer nesli tükenme tehlikesi altında olan birçok kuş türünün burada barındığını biliyoruz."

Bölgeye güzellik katan kuşların korunması konusunda herkesin duyarlı davranması gerektiğini vurgulayan Adızel, üreme alanlarının bozulmadan muhafaza edilmesinin kuşların popülasyonunun artmasındaki en önemli etken olacağının altını çizdi.

- "Birçok ilden fotoğraf sanatçısı ağırlıyoruz"

Evrensel Fotoğrafçılar Derneği üyesi Mehmet Arif Taşdemir ise Van ve çevre illerin yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden fotoğraf sanatçılarını ilçede ağırladıklarını belirtti.

Flamingoların bölgeye ayrı bir güzellik kattığını aktaran Taşdemir, "Bölgede her dönem farklı güzellikleri fotoğraflıyoruz. Flamingolar her yıl yaz boyunca Van Gölü havzasında konaklıyor. Doğaseverler olarak ortaya çıkan eşsiz güzellikleri fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarımızdan ve internet sitelerinde paylaşıyoruz. Böylece ilimizin tanıtımına katkı sunuyoruz. Tüm doğaseverleri, fotoğrafçı dostlarımızı bölgeye davet ediyoruz." diye konuştu.