Brezilyalı gazeteci Fabio Sormani, FOX Sports kanalının canlı yayınında Flamengo'nun Mariano transferini yüzde 99 oranında bitirdiğini açıklamıştı. Bu haberin üzerine gözler Flamengo'ya döndü. Kulübün idarecilerinden Luiz Eduardo Baptista, Galatasaray'dan Mariano için transfer açıklamasında bulundu. Paraguay'da düzenlenen Libertadores Kupası grup kurasına katılan Baptista, kuranın ardından transfer hakkında konuştu.

Sporx'te yer alan habere göre Luiz Eduardo Baptista, "Flamengo hala Mariano ile pazarlık yapıyor mu?" sorusuna "Pazarlık yapılıyor mu, söyleyemem. 19 Aralık saat 19:00'u bekleyin..." cevabını verdi.

FLAMENGO'NUN TEKLİFİ

Brezilya ekibi Flamengo'nun Mariano için teklifi 3.5 milyon Euro'ya kadar çıkarttığı iddia ediliyor. Galatasaray'ın ise bu teklife sıcak baktığı kaydediliyor.