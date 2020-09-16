FKÖ'lü yetkiliden, "BAE ve Bahreyn, Mescid-i Aksa'daki İsrail egemenliğini onayladı" açıklaması

AA

Filistin Devlet Televizyonu'na konuşan Ureykat, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde dün imzalanan anlaşmalarla ilgili değerlendirmede bulundu.

BAE ile Bahreyn'in normalleşme anlaşmalarını imzalamasının, "Yüzyılın Anlaşmasını imzalamak" demek olduğunu belirten Ureykat, iki ülkenin, Mescid'i Aksa'nın İsrail egemenliğinde olmasına onay verdiklerini vurguladı.

"1967 sınırlarını, Doğu Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı ve Kıyamet Kilisesi'ni zikretmeden iki devletten bahseden kişi, Filistin devletinden Yüzyılın Anlaşması'ndaki haliyle bahsediyor demektir." diyen Ureykat, BAE ile Bahreyn'in fiili olarak söz konusu anlaşmayı hayata geçirdiğini kaydetti.

Trump'ın dünkü imza töreninde, "Filistinlilerin de bu sürece dahil olacakları" yönündeki açıklamasını değerlendiren Ureykat, "buradan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve diğer devlet erkanından kurtulduktan sonra" anlamının çıktığını dile getirdi.