12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İHA'da yer alan habere göre Kosova'nın başkenti Priştine'de dün akşam Kosova ile Türkiye arasında oynanan ümit milli takım maçı sırasında kaleci Altay Bayındır’ın, stat görevlilerinin fiziki müdahalelerine maruz kaldığı ortaya çıktı.
Olay sonrası kaleci Altay Bayındır ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe yaşananları anlattı. Beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştıklarını belirten ay-yıldızlı ekibin kalecisi Bayındır, "Hoş olmayan bir yaklaşımı vardı Kosova halkının. Tabii iyi niyetli olarak bizi destekleyenler de vardı. Hepimiz insanız. Bakış açımızın farklı olması lazım. Biz oraya futbol oynamaya gidiyoruz. İnsanların bakış açısı böyle olmalı. Futbolu alkışlaması lazım. Dün Kosova taraftarı bundan uzak kaldı. Kulübede bir problem oldu. İrfan (Eğribayat) ile bir itiş kakış oldu. Taraftarların da bana küfür ve el hareketleri oldu. Farklı bir ortam oldu. A Milli Takımıza İzlanda’da yapılanlar ortada. İnsanların davranışlara dikkat etmesi gerekir. Bir sporcuyuz. Herkesin bize saygı duyması gerekir” dedi.
"BURADA MİSAFİRPERVERLİĞİMİZİ GÖSTERİRİZ"
Kosova’da maç öncesi bir problem yaşamadıklarını belirten Bayındır, “İlk gittiğimizde çok doğaldı, problem yoktu. Maçın gidişatı olayları değiştirdi. Ateşli bir maçtı ve öne geçtiler. Sonrasında da el hareketleriyle bizi tahrik ettiler. Biz de bu hareketlerinden dolayı gerildik ama hocamız hep bizi sakin tutmaya çalıştı. Bana karşı fiziksel bir temas olamadı. Kargaşa oldu ama yumruklama olmadı. Kosova ile yakın bir ülkeyiz. Böyle bir olay olmaması gerekirdi. Oldu bitti. Bir şeyler yaşandı. Onlar buraya geldiğinde daha mütevazi davranacağız ve nasıl davranılması gerektiğini gösteririz. Misafirperverliğimizi gösteririz” şeklinde konuştu.
"BİR KİŞİNİN HAREKETİ, BÜTÜN HALKA MAL EDİLEMEZ"
Kosova’da ilgi beklerken ters hareketlerle karşılaştıklarını söyleyen Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe ise, “Maçta istediğimiz özveriyi gösteremedik. Bizim düşündüğümüz bazı oyuncular istediğimiz performansı gösteremedi. Rakibi tebrik ettik. Olaylara gelirsek; golü yedikten sonra kulübede kalecimiz su şişesini yere vuruyor. Özel güvenlikler de oyuncumuz ittirerek kulübeye sokmaya çalışıyor. Bu onların görevi değil. Orada hakemler var. Onların bizim üstümüze kalabalık şekilde gelmesi ve tribünden yapılan hareketler bizi şaşırttı. Kosova’da ilgi ve alaka beklerken ters hareketlerle karşılaştık. Bir kişinin yaptığı bir hareketi bütün halka mal edemeyiz. Biz Kosova halkını seviyoruz. Burada ilgimizi alakamızı göstereceğiz. Olay sonrası güvenlik şefleri bizden özür diledi. Biz de kabul ettik ve olayı kapattık” dedi.
Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki üçüncü maçında dün deplasmanda Kosova'ya 3-1 mağlup olmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!