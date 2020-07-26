Türkiye'den de 45 firmanın katılımıyla Çin'de mobilya sektörüne yönelik olarak 27-30 Temmuz'da gerçekleştirilecek China Int'l Furniture Fair (CIFF) fuarıyla eş zamanlı Furnistry Virtual 2020 Sanal Fuar organizasyonu düzenlenecek.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ticarette dijitalleşmenin öneminin ortaya çıktığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu adımlar en hızlı şekilde atılırken, sanal heyet ve fuarlar hayata geçirildi.
Bu kapsamda bakanlık desteğiyle 1-4 Haziran'da Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği organizasyonunda gerçekleştirilen 31 firmanın katıldığı Shoedex 2020 Sanal Fuarı 2 bine yakın kişi tarafından ziyaret edildi.
Sektöründe dünyada ilk olan ve 22-26 Haziran'da 61 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen Agrivirtual Fuarı ise 50 bine yakın ziyaretçiye kapılarını araladı.
TÜRK MOBİLYALARI FİZİKİ VE SANAL FUARDA EŞ ZAMANLI TANITILACAK
Küresel ekonomideki toparlanmaya paralel olarak bu süreçteki ilk milli katılım fuar organizasyonu ise 45 Türk firmasının katılımıyla Çin'in Guanco şehrinde 27-30 Temmuz'da China Int4l Furniture Fair (CIFF) fuarına yönelik olarak gerçekleştirilecek.
Türk mobilya sektörünün hedef pazarlarından biri olan Çin'deki bu fuarla eş zamanlı olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından Ticaret Bakanlığı desteğiyle Furnistry Virtual 2020 Sanal Fuar organizasyonu düzenlenecek.
Böylece firmalar mobilya konusunda önde gelen uluslararası fuarlardan olan CIFF'de ürünlerini geleneksel yöntemlerle sergileme imkanı bulacak, aynı zamanda teknolojinin sunduğu imkanlarla dünyanın dört bir yanından alıcılarla bir araya gelme fırsatı elde edecek.
Furnistry Virtual 2020 Sanal Fuarı'na Türkiye'den mobilya sektöründe faaliyet gösteren 50 firma katılım sağlayacak. Bu firmalardan 45'i de CIFF'te fiziki olarak yer alacak.
Sayısı 20'yi aşkın ülkede yürütülmekte olan tanıtım faaliyetleri sayesinde 500 civarında profesyonel alıcı Furnistry Virtual 2020 katılımcılarıyla buluşacak.
Bu süreçte ihracatçıların karşılaştığı engellerin aşılması için ticarette dijitalleşme hamlesiyle birlikte ortaya konulan sanal heyet ve sanal fuar mekanizmalarıyla bakanlık, iş dünyasının yanında olmaya devam edecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!