Türkiye'nin bu yılın ocak-eylül döneminde gerçekleştirdiği nar ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 69 milyon dolara yaklaştı.
Nar üretiminde İzmir'in Selçuk ilçesi de son dönemde dikkati çekiyor. İlçede 4 bin dekar alanda yıllık 9 bin ton nar yetiştiriliyor. Selçuk narının yaklaşık yüzde 70'i yurt dışına gönderiliyor.
Narda hasat mesaisi gün doğumuyla başlıyor. Dikenli ağaçların arasında devam eden hasat, tarım işçilerinin tabiriyle "kamyon dolunca" sona eriyor.
Sık dalların arasından binbir emekle toplanan narlar önce kasalara konulup kamyonlara yükleniyor ve paketleme tesislerine ulaştırılıyor.
- İhracat yüzde 19 arttı
AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin nar ihracatı 2020'de 126 milyon dolarla rekor kırdı.
Bu yılın 9 aylık döneminde ise nar ihracatı bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 68 milyon 966 bin dolara çıktı. Nar ihracatında ilk sırada 20 milyon dolarla Irak yer aldı. Bu ülkeyi 17,2 milyon dolarla Rusya ve 6,4 milyon dolarla Almanya takip etti.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, bu sezon nar ihracatının hızlı başladığını söyledi.
Narda sezonun ağustosta başladığını belirten Uçak, "Ağustos-eylül döneminde de ihracatımız 4,8 milyon dolardan 6,2 milyon dolara çıkmış. Hasat yapıldıkça ve kışa doğru hızlanacaktır. Narlar soğuk hava depolarında da saklanabildiği için sezonu yayabiliyoruz." dedi.
Geçen yıl yaptığı açıklamalarda hedeflerinin 125 milyon dolar olduğunu, bu hedefi aşarak rekor kırdıklarını dile getiren Uçak, "Burada üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın emeği büyük. Bu yıl nar rekoltemiz geçen seneye göre düşük ama kalitesi çok iyi. Bu sene de hedefimiz 140 milyon dolar. İnşallah bu hedefe de ulaşacağız. Girmediğimiz ülkelere girerek hedefi daha kolay hale getireceğiz." diye konuştu.
- Tarla fiyatı 3-4 lira
İzmir'in Selçuk ilçesinde 16 yıldır üretim yapan Süleyman Özler de geçen seneye göre rekolte kaybı yaşadıklarını ancak üreticilerin 3,5 liralık tarla fiyatından memnun olduğunu dile getirdi.
Bölge çiftçisinin son yıllarda nara yöneldiğini belirten Özler, "Üretici para kazandığı için nar üretimine devam ediyor. Bölge yetişen narın kırmızı renginden dolayı ağırlık olarak ihracata gidiyor. Bu renk, bu kalite başka bölgede yok." diye konuştu.
İlçede yaklaşık 200 dönüm alanda nar üretimi yapan Özden Tortu da bu sene düşen rekolteye rağmen fiyatlardan memnun olduklarını söyledi.
Geçen yıl narın kilogram fiyatının yaklaşık 2,5 lira olduğunu ifade eden Tortu, "Girdi maliyetlerimiz arttı ancak ürünün 3-4 lira seviyelerinden alıcı bulması bu yıl ilçedeki nar üreticisinin yüzünü güldürdü." diye konuştu.
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