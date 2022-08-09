Fiyat İstikrarı Komitesi bugün toplanıyor

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Fiyat İstikrarı Komitesi'nın altıncı toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında saat 19.00'da yapılacak toplantıda, enflasyon ile gıda ve tarımsal ürünlerde temel girdi maliyetlerindeki gelişmeler ve bu alanda uygulanabilecek tedbirler değerlendirilecek.