Fiyat etiketi ve listeleri denetimlerinde 210,5 milyon lira ceza kesildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığınca, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde, tarife ve fiyat listelerinin iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılması, takılması veya konulması zorunlu hale getirildiği hatırlatıldı.

Yapılan değişikler doğrultusunda 81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla denetimlere yoğun şekilde devam edildiği belirtilen açıklamada, denetimlerde söz konusu gerekliliğin yerine getirilip getirilmediğinin kontrol edildiği aktarıldı.

REKLAM

Açıklamada, ayrıca tüketiciler tarafından şikayet konusu olan servis ücreti veya başka bir isim adı altında ücret alınıp alınmadığı, alınıyorsa bu ücretlere menülerde yer verilip verilmediği hususunun da denetim ekiplerince azami dikkatle kontrol edildiği bildirildi.

Bu kapsamda yapılan yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerin tarife ve fiyat listeleri denetimlerine ilişkin açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Türkiye genelinde, 8 ayda 70 bin 814 iş yerinde yapılan denetimlerde, 33 bin 731 aykırılık tespit edilmiş, toplam 73,6 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Tarife ve fiyat listesi denetimleri kapsamında haziran, temmuz, ağustos döneminde yiyecek içecek hizmeti veren 26 bin 227 işletmeye yapılan denetimlerde 11 bin 674 aykırılık tespit edilmiş olup, 25,7 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Denetimlerde aynı dönem süresinde en yoğun olarak İstanbul ilimizde 5 bin 819 iş yeri denetlenmiş, aykırı bulunan fiillere 13,9 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır."