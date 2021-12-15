Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, bugün Ankara'da başlayacak.
Ankara Spor Salonu'nda 5 gün sürecek organizasyonda Türkiye'den iki takım yer alıyor. A Grubu'nda Fenerbahçe Opet'in yanı sıra İtalya'dan Imoco Volley ve Brezilya'dan Dentil Praia, B Grubu'nda ise VakıfBank ile Kazakistan'dan Altay ve Brezilya'dan Minas takımları mücadele edecek.
2021 FIVB Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nın açılış maçı bugün saat 15.00'te B Grubu'nda Minas ve Altay takımları arasında yapılacak. Günün diğer maçında ise A Grubu'nda saat 18.30'da Fenerbahçe Opet ile Imoco Volley karşı karşıya gelecek.
VakıfBank ise ilk maçına yarın saat 15.00'te Altay karşısında çıkacak.
Şampiyonada grup maçlarının programı şöyle:
Bugün:
15.00 Minas-Altay
18.30 Imoco Volley-Fenerbahçe Opet
Yarın:
15.00 VakıfBank-Altay
18.30 Dentil Praia-Fenerbahçe Opet
17 Aralık Cuma:
15.00 Imoco Volley-Dentil Praia
18.30 Minas-VakıfBank
Grup maçları sonucunda ilk iki sırayı alan takımlar 18 Aralık'ta yarı finalde mücadele verecek; şampiyonanın üçüncülük ve final maçı ise 19 Aralık Pazar günü yapılacak.
Türk takımlarının 6 şampiyonluğu var
FIVB tarafından 1991'den bu yana organize edilen Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ilk kez ev sahipliği yapacak Türkiye, kadınlar kategorisinde 6 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük elde etti.
Organizasyon tarihinde Türk takımlarından VakıfBank 3 kez (2013, 2017, 2018) kupayı kazanırken Eczacıbaşı 2 kez (2015, 2016), Fenerbahçe ise 1 kez (2010) şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
2011'de VakıfBank'ın, 2019'da ise Eczacıbaşı'nın ikinciliğinin bulunduğu şampiyonada, 2012'de Fenerbahçe, 2016 ve 2019'da VakıfBank, 2018'de de Eczacıbaşı üçüncü sırayı aldı.
Son olarak 2019'da düzenlenen organizasyonda İtalyan ekip Imoco Volley şampiyonluğa ulaşmıştı.
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