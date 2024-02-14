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        Haberler Gündem İnanç Fitre ne kadar 2024: Fitre nedir, kimlere, ne zaman verilir? Diyanet'e göre fitre bedeli nedir?

        2024 fitre bedeli ne kadar? Diyanet İşleri açıkladı!

        11 Mart günü başlayacak Ramazan ile beraber, Müslümanlar bir ay süreyle oruç tutacak. Orucun bir tamamlayıcısı olan ve dinen vacip sayılan fitre bedeli Diyanet tarafından açıklandı. Peki, 2024 fitre ne kadar ve kimlere verilir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 16:08 Güncelleme: 14.02.2024 - 16:08
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        • 1

          "Fitre ne kadar?" sorusu, Ramazan ayının yaklaşmasıyla gündemdeki yerini aldı. Diyanet'e göre fitre; Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak belirli kişilere verilmesi vacip olan bir sadakadır. Her sene olduğu gibi bu sene de Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından belirlenen fitre miktarı açıklandı. Peki, 2024 fitre ne kadar, kaç TL? İşte, fitreye dair tüm merak edilenler...

        • 2

          FİTRE NEDİR VE NE ZAMAN VERİLİR?

          Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak, Müslümanların belirli kişilere vermesi vacip olan sadakadır.

          Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığında yer alan bilgilere göre, kişi, kendisinin ve küçük çocukların fitrelerini vermekle yükümlü. Fıtır sadakasının, vacip olma zamanı Ramazan Bayramı'nın birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Ayrıca, bayram gününde veya daha sonra da verilebilir.

        • 3

          2024 FİTRE NE KADAR, KAÇ TL?

          Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 yılı fitre miktarını 130 Türk lirası olarak belirledi. Kurul tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantıda 2024 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi hususunun görüşüldüğü belirtilerek, şunları söyledi;

          Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2024 yılı Ramazan ayı için 130 TL olarak belirlenmiştir.

          Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir.

        • 4

          FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

          Din İşleri Yüksek Kurulu'na göre; fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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