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Fıtır sadakasının diğer adı nedir?

Bulmacaların hemen hemen her çeşidinde eş anlamlı sözcükler ya da açıklaması yapılan kelimelerin neler olduğu sorulabiliyor. Bulmacalar bu yönüyle kelime dağarcığımızı geliştirmekte, yeni bilgiler öğrenmemize kapı aralamaktadır. Fıtır sadakasının diğer adı nedir? Fıtır sadakası ve diğer ismi nedir? İşte, detaylar.

Giriş: 13.06.2023 - 01:29 | Güncelleme: ABONE OL
Fıtır Sadakasının Diğer Adı Nedir?
HABERTURK.COM

Bulmacaların insan zihni üzerinde yadsınamayacak önemi vardır. Bu özellikler stres üzerinde azaltıcı etkilere sahiptir. Unutkanlık sorununuzun önüne geçer, sözlü becerilerinizi geliştirir. Günümüzde klasik bulmacaların yanı sıra dijital bulmacalara da ulaşma şansınız vardır. Bulmacalarda sıklıkla sorulan sorulardan birisi de “fıtır sadakasının diğer adı nedir?” sorusudur. Fıtır sadakası ve diğer isminin ne olduğuna yazımızın devamında ulaşabilirsiniz.

Fıtır Sadakası Diğer Adı Nedir?

Dinen zengin konumda olan Müslümanların, Ramazan bayramına ulaşmanın bir şükrü olarak belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Bunun için kıstas Müslüman kişinin varlıklı olmasıdır. Varlıklı olan Müslüman kişiler kendi ve çocuklarının sadakasını vermek açısından dinen yükümlüdür. Fıtır sadakası Ramazanın birinci gününden itibaren vaciptir. Halk arasında fitre olarak da isimlendirilmektedir. Hz. Peygamber, büyük küçük, kadın erkek fark etmeksizin her Müslümanın fitre vermesi gerektiğini bildirmiştir. Dileyen fıtır sadakasını bayramdan önce ya da sonra da verebilir. Fıtır sadakasının kıstası, fakir bir kimsenin içinde yaşadığı toplumun hayat standartlarına göre bir günlük yemeğinin karşılanmasıdır. Böylelikle kişi bayram sevincine ortak olacaktır. Fıtır sadakasının diğer adı fitredir.

Fıtır Sadakası Diğer İsmi

Bir kelimenin eş anlamlısına göre bulmacalarda boş kutucuklar yer almaktadır. Bu boş kutucuklar anlamdaş kelimelerin belirlenmesi açısından önemlidir çünkü bir kelimenin birden fazla eş anlamlısı ya da diğer ismi olabilmektedir. Fıtır sadakasının ise diğer ismi fitredir. Halk arasında yaygın olarak fıtır sadakası yerine fitre sözcüğü kullanılmaktadır.

Fıtır Sadakası Nedir?

Fıtır sadakası, dinen vacip olan bir sadakadır. Zenginin fakire vermesiyle yükümlü olan bu sadakanın amacı fakir kişilerin de bayram sevincinin paylaşmasıdır. Dinen zengin sayılanlara, anne, baba, eş ya da dedeye, çocuk ya da torunlara fıtır sadakası verilmez. Dilerseniz bir fakire dağıtabileceğiniz gibi birden fazla ihtiyaç sahibine de verebilirsiniz. Fitreyi dilerseniz Ramazan bayramının ilk günlerinde dilerseniz son günlerinde verebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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