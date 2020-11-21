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Moody’s Güney Afrika’nın yerel para ve Döviz cinsinden kredi notunu Ba1’den Ba2’ye, yani yatırım yapılabilir seviyenin iki basamak altına düşürürken kredi görünümünü negatif olarak sabit tuttu.

Fitch ise ülkenin yerel para ve döviz cinsinden notunu BB’den BB-‘ye düşürürken kredi görünümünü negatif olarak belirledi. Böylece Güney Afrika Fitch’in değerlendirmesine göre yatırım yapılabilir seviyenin üç basamak aşağısına inmiş oldu.

Moody’s tarafından paylaşılan açıklamada, “Kredi notunun Ba2 seviyesine düşürülmesindeki en büyük neden Güney Afrika’nın orta vadedeki mali gücü oldu.” diye belirtilirken Fitch’in açıklamasında ise ülkenin pandemiden çok ciddi derecede etkilendiği ve gayri safi yurt içi hasılanın 2022’ye kadar pandemi öncesi seviyelerin altında olacağı kaydedildi.

Bloomberg HT'nin haberine göre koronavirüs salgını gelir toplanmasını baskılayarak, borçlanma maliyetini artırarak ve ülke ekonomisini 30 yıldan sonraki en büyük resesyona sokarak Güney Afrika’nın halihazırda kötü olan mali durumunu daha da kötüleştirdi.

S&P ise Cuma günü açıkladığı değerlendirmede ülkenin döviz cinsinden borçlanabilmesine dair olan kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin üç basamak altında sabit tuttu, kredi görünümünü ise durağan olarak bıraktı.