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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu yükseltti - İş-Yaşam Haberleri

        Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu yükseltti

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "pozitif" olarak belirledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 15:51 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:51
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        Fitch, Varlık Fonu'nun notunu yükseltti
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        Fitch Ratings, Türkiye Varlık Fonu’na ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

        Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye Varlık Fonu’nun uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B"den 'B+'ya yükseltildiği, not görünümünün "pozitif" olarak belirlendiği aktarıldı.

        Açıklamada, artırımın 8 Mart’ta Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesinin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

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