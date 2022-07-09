Fitch Türkiye'nin notunu düşürdü

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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu 'B+' seviyesinden 1kademe düşürerek 'B' seviyesine çektiğini açıkladı. Fitch tarafından dün akşam yayımlanan kararda Türkiye'nin not görünümü ise 'negatif' olarak teyit edildi.

Böylece Türkiye'nin kredi notu Fitch değerlendirmesinde yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altına indirilmiş oldu. Görünümün negatif olarak korunması ise gelecek değerlendirmelerde yeni not indirim ihtimali olduğuna işaret ediyor.

Türkiye son not indirimiyle beraber Kosta Rika, Bolivya, Kamerun, Moğolistan, Nijerya ve Lesotho Krallığı ile aynı seviyeye düşmüş oldu.

ORTALAMA ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 71.4

Fitch'ten yapılan açıklamada artan enflasyon, yükselen cari açık ve müdahaleci politikaların not kararında belirleyici ana unsurlar arasında yer aldığı bildirildi. Kuruluş 2022 yılında ortalama yıllık enflasyonun Türkiye'de yüzde 71.4 olmasını beklerken, bunun değerlendirmeye aldığı ülkeler arasındaki en yüksek oran olduğunu belirtti.

Yapılan değerlendirmede Merkez Bankası'nın artan enflasyona rağmen faizi aralık ayından bu yana yüzde 14'te tutmasının ve hükümet politikalarının büyümeye odaklanmasının TL üzerinde aşağı yönlü baskı yarattığı ifade edildi.

KUR KORUMALI MEVDUAT YORUMU

Fitch bunun yanında yüksek mali dolarizasyonu bir risk olarak sıraladı. Bu başlık altında yapılan değerlendirmede bankaların yüksek dış borç ödemeleri olduğu için döviz oynaklığına karşı kırılgan olduğunu belirtildi. Bunun yanında temmuz başında 62 milyar dolar büyüklüğe ulaşan kur korumalı mevduatların hem hükümet için yeni olası borç yarattığı hem de yenilenmemeleri durumunda döviz talebinde artışa yol açacağı yorumunda bulunuldu.

Kuruluş Türkiye'nin artan şekilde döviz talebini karşılamak için artan şekilde bütçeye güvenmek zorunda kaldığını da belirtti. Resmi açıklamalara göre enflasyonun etkilerini azaltmak için alınan önlemlerin 241 milyar liraya mal olacağı hatırlatılan açıklamada bunun 2022 tahminlerine göre GSYH'nin yüzde 1.8'ine denk geleceği bilgisi verildi. Ancak kuruluş bu faturanın yükselmesini öngörüyor.

Sene sonu dolar/TL kurunun 20'yi bulacağını öngören Fitch eğer bu gerçekleşirse sadece döviz mevduatları için yapılan ödemelerin GSYH'nin yüzde 3.1'ine ulaşacağı ve bunun yüzde 1.4'ünün bütçeden karşılanacağını hesapladı.