Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch küresel ekonomik görünüm raporunda Türkiye'nin 2019 yılı büyüme beklentisini - yüzde 1.1'den - yüzde 0.3'e yukarı yönlü revize etti.

Fitch, 2. çeyrekte beklentiden daha iyi büyümesi nedeniyle en somut büyüme revizyonlarının Türkiye'de olduğunu kaydetti ve bu kapsamda Haziran'da öngördükleri eksi yüzde 1.1'lik büyüme tahminlerini eksi yüzde 0.3'e çektiklerini bildirdi.

Türkiye ekonomisinin 2020 ve 2021 yıllarında Fitch tarafından yüzde 4.3 civarında hesaplanan potansiyel büyümenin altında kalacağı belirtildi. Enflasyonun baz etkisi nedeniyle Eylül ve Ekim aylarında tek haneli rakamlara inebileceği ancak yıl sonuna doğru yeniden yükseleceği ifade edildi.

Fitch, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyonda gerileme beklentileriyle 3. çeyrekte toplam 750 baz puanlık indirim yaptığını hatırlatarak "Bu indirimler beklentilerin de üzerindeydi ancak ılımlı küresel piyasa koşulları nedeniyle Türk Lirası üzerinde belirgin etkisi olmadı.. Türkiye'nin siyasi ve politik risklerinin yanı sıra dış finansman ihtiyacı faizlerde daha sert indirim ihtimalini engelleyecek" değerlendirmesine yer verdi.

https://www.bloomberght.com/fitch-turkiye-nin-2019-buyume-beklentisini-03-e-revize-etti-2234205