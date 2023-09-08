Fitch Türkiye kredi notu kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Fitch Türkiye kredi notu...
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, gün itibariyle Türkiye'nin kredi notunu açıklamaya hazırlanıyor. Orta Vadeli Programlar (OVP)'nin belli olmasının ardından gözlerin çevrildiği kredi notuna ilişkin bilgileri ve beklentiyi bir araya getirdik. İşte, 2023 Fitch Türkiye kredi notu hakkında detaylar...
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2023 Fitch Türkiye kredi notu ile ilgili beklenen gün geldi çattı. Piyasaların kapanmasına kısa bir süre kala vatandaşlar; Fitch Türkiye kredi notu kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte, hem bu soruların yanıtları hem de kredi notu ile ilgili beklenti...
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FITCH KREDİ NOTU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fitch, 8 Eylül cuma günü saat 23.30/00.00 civarında notunu gözden geçirecek ve ardından S&P Global ayın ilerleyen günlerinde notunu gözden geçirecek.
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FITCH NOTU YATIRIMCILARIN ODAĞINDA
Analistler, bugün yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, yurt dışında Almanya'da enflasyon, ABD'de toptan stokların takip edileceğini bildirdi.
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Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.