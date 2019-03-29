Fitch tarafından yayımlanan raporda, bankaların sermaye oranlarında 2018 sonundan itibaren iki yıllık bir dönemde meydana gelebilecek değişiklikler değerlendirildi. Sermaye oranının geri dönmeyen kredilerdeki keskin artış, kârlılıktaki gerileme ve TL'deki değer kaybına ne tepki verdiği ölçüldü.

Raporda, "Yaptığımız analize göre, zarar giderme tamponları, TL'deki değer kaybı nedeniyle bir miktar güç kaybetse de sağlam kalmayı sürdürecek. Ele aldığımız altı senaryodan sadece NPL oranının 15 puan arttığı iki senaryoda sektörün sermaye oranı zorunlu asgari seviyenin altına indi" denildi.