Fitch'ten "benzeri görülmemiş küresel resesyon" uyarısı

22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "benzeri görülmemiş" bir küresel resesyon beklendiğini belirterek, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,9 daralacağını öngördü.
Fitch Ratings tarafından üçüncü kez güncellenen Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, Kovid-19 salgınına karşı alınan tecrit önlemlerinin uzaması ve gelen veriler doğrultusunda küresel ekonomik büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gidildiği kaydedildi.
Raporda, küresel ekonominin 2020'de yüzde 3,9 daralmasının öngörüldüğü ve "benzeri görülmemiş" bir resesyon beklendiği bildirildi. Fitch, 2 Nisan'da yayımlanan bir önceki raporunda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 1,9 küçüleceğini tahmin etmişti.
- Avro Bölgesi için yüzde 7'lik ekonomik daralma beklentisi
Söz konusu daralmanın küresel gelir seviyesinde 2020'de bir önceki yıla göre 2,8 trilyon dolarlık bir düşüş yaşanması anlamına geldiğine işaret edilen raporda, küresel ekonominin 2021'de ise yüzde 5 büyümesinin beklendiği aktarıldı.
Raporda, en büyük aşağı yönlü revizyonların Avro Bölgesi ekonomisinde yapıldığına işaret edilerek, bölge ekonomisinin bu yıl yüzde 7 daralmasının beklendiği, 2021'de ise yüzde 4,3'lük bir büyüme öngörüldüğü kaydedildi.
Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'da yüzde 6,2'lik bir küçülme beklenen raporda, Kovid-19 salgının bölgede en çok etkilediği ülkelerden İtalya ekonomisinin 2020'de yüzde 8, Fransa ekonomisinin yüzde 7 ve İspanya ekonomisinin yüzde 7,5 daralacağının tahmin edildiği aktarıldı. Raporda, İngiltere ekonomisinin ise bu yıl yüzde 6,3 küçülmesinin beklendiği bildirildi.
Hiç bir ülke veya bölgenin Kovid-19 salgınının yıkıcı ekonomik etkilerinden kaçamadığına dikkat çekilen raporda, ABD ekonomisinin de bu yıl yüzde 5,6 daralacağı, 2021'de yüzde 4,3'lük büyüme göstereceği öngörüldü.
- Çin ekonomisi için yüzde 0,7'lik büyüme tahmini
Raporda, Çin ekonomisinin ise bu yıl yüzde 0,7, 2021'de ise yüzde 7,9'luk bir büyüme performansı göstermesinin beklendiği kaydedildi.
Fitch'in raporunda, Japonya ekonomisinin de bu yıl yüzde 5 daralması, 2021'de ise yüzde 3,2 büyümesi öngörüldü.
Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde de aşağı yönlü revizyonlar yapıldığı belirtilen raporda, emtia fiyatlarındaki düşüş, sermaye çıkışları ve daha sınırlı politika esnekliğinin salgının ekonomik etkisini artırdığı ifade edildi.
Raporda, gelişmekte olan ülke ekonomilerinin bu yıl ortalama yüzde 0,5 daralmasının, 2021'de ise yüzde 6,4 büyümesinin beklendiği aktarıldı.
Türkiye ekonomisiyle ilgili tahminlere de yer verilen raporda, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2 daralacağı, 2021'de yüzde 4,9 büyüyeceği tahmin edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!