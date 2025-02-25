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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fitch: Savunma harcamaları baskıyı artıracak - İş-Yaşam Haberleri

        Fitch: Savunma harcamaları baskıyı artıracak

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, artan savunma harcamalarının, Avrupa'da daha yüksek mali açıklara ve finansman ihtiyaçlarına yol açacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 20:57 Güncelleme: 25.02.2025 - 20:57
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        Fitch: Savunma harcamaları baskıyı artıracak
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        Fitch'ten yapılan açıklamada, 3 yıl önce başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında neredeyse tüm Avrupa ülkelerinin savunma bütçelerini artırdığı ancak bazı ülkelerin bütçelerinin NATO'nun belirlediği Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 2'sinin altında kaldığı aktarıldı.

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bu ay AB üyesi ülkelerin ortak harcamalarının GSYH'nin yüzde 3'ünün üzerine çıkması gerektiğini söylediği anımsatılan açıklamada, İngiltere'nin savunma harcamalarını 2027'ye kadar GSYH'sinin yüzde 2,5'ine çıkarmayı taahhüt ettiği kaydedildi.

        Açıklamada, İngiltere'de bu harcamaların denizaşırı yardımlardan yapılacak kesintilerle finanse edileceği ve daha sonra yüzde 3'e çıkarılmasının hedeflendiği ifade edildi.

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        Yüzde 3'lük savunma harcamaları hedefinin orta vadede bile tüm Avrupa ülkeleri tarafından gerçekleştirilmesinin olası olmadığı öne sürülen açıklamada, savunma harcamalarında 3-4 yıllık bir artış döneminden sonra elde edilecek yıllık 1 puanlık yükselişin birçoğu için makul olabileceği kaydedildi.

        Açıklamada, yaşlanma, yüksek borç servisi maliyetleri, sosyal harcama talepleri ve vergilerin artırılmasındaki siyasi zorluklar karşısında harcama kesintileri yapmanın zorluğu göz önüne alındığında, bu durumun muhtemelen daha yüksek mali açıklara ve finansman ihtiyaçlarına yol açacağı vurgulandı.

        Kamu maliyesinin bölgenin ülke notlarının önemli bir itici gücü olduğuna değinilen açıklamada, Avrupa düzeyinde borçlanmanın savunma harcamalarındaki artışın bir kısmını finanse etmek için kullanılacağının düşünüldüğü ifade edildi.

        Açıklamada, savunma harcamalarındaki artışın, ABD'nin ticaret politikası nedeniyle ekonomik belirsizliğin zaten yüksek olduğu bir döneme denk geldiğine işaret edilerek, "Yerli sanayilere yönelik harcamalardaki keskin artışın büyümeye bir miktar olumlu etkisi olacaktır ancak bunun boyutu oldukça belirsizdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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