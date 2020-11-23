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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yıllık değerlendirmesi sonrasında Türk Telekom’un kredi notunda ve görünümünde pozitif yönlü değişikliğe gitti. Yapılan açıklamaya göre, Fitch Ratings yıllık değerlendirmesini tamamlayarak Türk Telekom'un Uzun Vadeli Ulusal notunu “AA+ (tur)” dan “AAA (tur)” a yükseltti.

Kuruluş ayrıca Türk Telekom’un yerel para birimi notunu (IDR) teyit ederek Görünümü ‘Negatif’ten ‘Durağan’a revize etti. Türk Telekom’un yabancı para notu (IDR) ise "BB-" ve öncelikli teminatsız yabancı para borç notu "BB-" olarak teyit edildi.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "2020’nin ilk 9 ayındaki güçlü finansal performansımız uluslararası derecelendirme kuruluşlarının da dikkatini çekti. Finansal performansımız meyvelerini veriyor. Fitch Ratings’in son değerlendirmesine de bu perspektiften bakıyoruz. Hissedarlarımıza olan sorumluluğumuzu yerine getirmek için büyüme, operasyonel verimlilik ve güçlü nakit akışı sağlamaya odaklanmayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de hem ülkemizin hem de yatırımcılarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk Telekom’un kısa süre önce açıkladığı 2020 dokuz aylık finansal sonuçlarda, şirket 2020 yatırım öngörülerini de yukarı yönlü revize etmişti.

Yüzde 19 büyüme ile 20.6 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom’un halka arzdan bu yana en yüksek ilk 9 aylık net kârı da 2 milyar TL’yi aşmıştı. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ilk 9 ayda 9.7 milyar TL’ye ulaşan Türk Telekom’un FAVÖK marjı ise yüzde 47 olarak açıklanmıştı.