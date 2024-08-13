Fitch, İsrail'in kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, İsrail'in kredi notunun "A+"dan "A"ya düşürüldüğü, görünümün ise negatif olduğu bildirildi.

Not indiriminin Gazze'deki savaşın devam etmesi, artan jeopolitik riskler ve birden fazla cephede askeri operasyonların etkisini yansıttığı ifade edilen açıklamada, İsrail'in kamu maliyesinin darbe aldığına işaret edildi.

Açıklamada, bu yıl İsrail'in, gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 7,8'i oranında bütçe açığı vereceği ve orta vadede borcun GSYH'nin yüzde 70'inin üzerinde kalacağının öngörüldüğü kaydedildi.

Jeopolitik risklerin de ülkenin olumsuz not görünümünü desteklediği vurgulanan açıklamada, Gazze'deki çatışmanın 2025'e kadar sürebileceği ve diğer cephelere yayılma risklerinin bulunduğu aktarıldı.

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Açıklamada, çatışmanın insan kayıplarına ek olarak, önemli ek askeri harcamalara, altyapının yıkılmasına ve ekonomik faaliyet ve yatırıma daha uzun süreli zarara neden olabileceği ve İsrail'in kredi ölçütlerinin daha da kötüleşmesine yol açabileceğine dikkat çekildi.

ÇATIŞMALARIN UZAMASI NOTU İNDİREBİLİR

İsrail ile İran ve müttefikleri arasındaki gerilimin yüksek kalmaya devam ettiği anımsatılan açıklamada, son dönemdeki saldırıların, İsrail'in kredi profiline daha fazla zarar verebilecek tırmanma riskini vurguladığı belirtildi.