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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'yle ilgili yılın ilk değerlendirmesini bugün yapacak. Kuruluşun, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-', görünümünü ise 'Durağan' olarak koruması bekleniyor.

1 KASIM'DA GÖRÜNÜMÜ DURAĞAN'A YÜKSELTTİ

Fitch, 2019 yılında Türkiye için 3 Mayıs'ta yaptığı değerlendirmede kredi notunu BB, görünümü Negatif olarak teyit etmişti. Kuruluş, 12 Temmuz'da ise kredi notunu BB-'ye düşürmüştü.

1 Kasım'da ise 'Negatif' olan görünüm 'Durağan'a yükseltilirken, kredi notu 'BB-' olarak korunmuştu.Fitch bu kararla 7 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'ye dair bir iyileştirmede bulunmuştu. Kuruluş Fitch, iyileştirmeye gerekçe olarak aşağı yönlü risklerde rahatlama olduğunu faizlerin indirilmesine rağmen TL'nin değerlenmesi ve ABD'nin yaptırımları rafa kaldırmasını göstermişti.

İKİNCİ DEĞERLENDİRME AĞUSTOS'TA

Fitch'in kredi notuna ilişkin değerlendirmesini gece yarısından hemen sonra, TSİ 00.10-00.30 saatleri arasında açıklanması bekleniyor. Fitch'in 2020 yılına ilişkin açıkladığı takvime göre, yılın ikinci değerlendirme tarihi 21 Ağustos.

S&P TEYİT ETMİŞTİ

Standard and Poors, 1 Şubat'ta yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin kredi notunu 'B+', görünümünü 'Durağan' olarak teyit etti.

MOODY'S HAZİRAN'DA GÖZDEN GEÇİRECEK

Moody's'in Türkiye'nin kredi notu ve görünümüyle ilgili ilk değerlendirmesini 5 Haziran'da yapması bekleniyor. Moody's, en son 7 Aralık 2019'da Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin takvimde tarih belirtmesine karşın güncelleme yapmamıştı.

Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B1", kredi notu görünümünü ise "negatif" olarak değerlendiriyor.