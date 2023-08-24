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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fitch: Gelişmekte olan ekonomilerin attığı faiz adımlarında farklılaşma var  - İş-Yaşam Haberleri

        Fitch: Gelişmekte olan ekonomilerin attığı faiz adımlarında farklılaşma var 

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, gelişmekte olan ekonomiler arasında politika faizinde farklılaşmanın görülmeye başlandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 14:53 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:53
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        Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, gelişmekte olan ekonomilerin çoğunluğunun politika faiz oranlarını sabit tutarken, bazılarının ise faiz oranlarını düşürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, gelişmiş ekonomilerin merkez bankalarının ise söz konusu dönemde çekirdek enflasyonun kalıcı bir şekilde düşürülebilmesi amacıyla politika faizini artırmaya devam ettiği kaydedildi.

        Reyting kuruluşunun açıklamasında Güney Kore, Endonezya, Meksika, Güney Afrika, Hindistan ve Polonya’da faizlerin şimdilik sabit tutulduğu, Brezilya ve Şili'de ise düşürüldüğü belirtirdi.

        Çin’in ekonomik toparlanmanın ivme kaybetmesi sebebiyle politika faizini azalttığı belirtilen açıklamada, Türkiye ve Rusya’nın ise politika faizini artırmak yönünde adım attığı belirtildi.

        Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, “Bu hamlelerin önümüzdeki aylarda gelişmekte olan piyasalar arasında daha geniş tabanlı bir gevşeme döngüsü beklentisini artırması muhtemel.“ ifadesine yer verildi.

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