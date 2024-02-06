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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fitch'den emtialar için riskler uyarısı - İş-Yaşam Haberleri

        Fitch: 2024'te emtialar için en önemli riskler jeopolitik ve politika

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşların, birçok ülkede yaklaşan seçimlerin ve bazı bölgelerde doğal kaynaklara ilişkin artan mevzuat belirsizliğinin emtia piyasalarına yönelik jeopolitik ve politik riskleri yeniden ortaya çıkardığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 08:11 Güncelleme: 06.02.2024 - 08:11
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        Fitch'den emtialar için risk uyarısı
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        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, jeopolitik ve politikanın 2024'te emtialar için en önemli riskler olarak yeniden öne çıktığı aktarıldı.

        Açıklamada, petrol ve gaz, bakır ve altın dahil olmak üzere çoğu emtia için jeopolitik fiyat priminin devam etmesinin beklendiği ancak ekonomik büyümedeki düşüş ve önemli miktarda yedek petrol kapasitesinin fiyat artışını sınırlayacağı kaydedildi.

        Fitch'in açıklamasında, petrol, bakır ve alüminyum dahil emtialardaki küresel talep artışının, küresel ekonomik büyümeye ve emlak piyasası istikrar kazanmaya çalışırken Çin'in yüzde 5'in altında kalan büyüme tahminine bağlı olarak 2024'te zayıflamasının beklendiği belirtildi.

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