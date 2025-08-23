Fitch'den ABD'nin kredi notuna teyit

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD'nin uzun vadeli kredi notunun "AA+" olarak teyit edildiği ve not görünümünün "durağan" olarak belirlendiği bildirildi.

Nota etki eden faktörlere değinilen açıklamada, ABD'nin, büyük ekonomisi, yüksek kişi başına geliri, dinamik iş ortamı ve finansman esnekliğinden yararlandığı kaydedildi.

Açıklamada, yüksek mali açıklar, önemli faiz yükü ile yüksek ve artan kamu borç seviyelerinin notu sınırladığı vurgulanarak, ABD'nin, büyük mali açıkları, artan borç yükü veya yaşlanan nüfusla bağlantılı olarak yaklaşan harcama artışını ele almak için anlamlı bir adım atmadığı ifade edildi.

Önemli politika girişimlerinin hız kazandığına işaret edilen açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin vergi indirimleri, daha yüksek gümrük vergileri, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesinin artırılması ve federal düzenlemelerin azaltılması gibi politikaları uygulamaya başladığı anımsatıldı.

2025'TE 250 MİLYAR DOLAR GÜMRÜK VERGİSİ GELİRİ BEKLENİYOR

Açıklamada, ABD'nin 2024'te yüzde 7,7 olan genel hükümet açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının, gelirlerdeki önemli artışın etkisiyle 2025'te yüzde 6,9'a gerileyeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

ABD'nin geçen yıl sonunda yüzde 2,3 olan yürürlükteki gümrük vergisi oranının ağustos itibarıyla yüzde 16'ya yükseldiği anımsatılan açıklamada, ülkenin gümrük vergisi gelirlerinin bu yıl 77 milyar dolardan 250 milyar dolara çıkmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, genel hükümet açığının 2026'da GSYH'nin yüzde 7,8'ine, 2027'de ise yüzde 7,9'una yükseleceğinin tahmin edildiği aktarıldı. ABD'nin borcunun GSYH'ye oranının 2024 yıl sonu itibarıyla yüzde 114,5 olan seviyesinden 2027 sonunda yüzde 124'e ulaşacağının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, ABD'nin orta vadeli borç eğiliminin yukarı yönlü olmaya devam etmesinin ülkenin gelecekteki ekonomik şoklara karşı kırılganlığını artırdığı ifade edildi. Açıklamada, ABD yönetiminin ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı sık sık eleştirmesi ve Çalışma İstatistikleri Bürosu Başkanı'nın görevden ayrılışının, ekonomik veriler ve para politikasına müdahale edilebileceğine dair endişeleri artırdığına işaret edildi. Artan borç seviyesine rağmen federal hükümetin doların küresel rezervlerdeki baskın payı sayesinde güçlü finansman esnekliğini koruduğuna dikkat çekilen açıklamada, doların, küresel ticaret, ödemeler ve finansal piyasalar için en önemli para birimi olmaya devam ettiği vurgulandı.

ABD EKONOMİSİ İÇİN YÜZDE 1.5 BÜYÜME ÖNGÖRÜSÜ Açıklamada, yüksek gümrük vergileri, hükümetin harcama kesintileri, daha sıkı sınır kontrolleri ve sınır dışı edilmeler ile politika belirsizliklerindeki artışın, tüketici harcamalarını ve iş yatırımlarını yavaşlattığı anımsatıldı. İş gücü talebinin zayıfladığı ve istihdam artışının düştüğüne değinilen açıklamada, ABD'nin 2024'te yüzde 2,8 olan yıllık ortalama ekonomik büyümesinin 2025'te yüzde 1,5'e yavaşlayacağının öngörüldüğü bildirildi. Açıklamada, politika belirsizliğinin devam etmesi, enflasyonun yükselmesi, faiz oranlarının uzun süre yüksek kalması ve iş piyasasının zayıflaması tüketici harcamaları ve iş yatırımlarını olumsuz etkilediği için 2026'da yüzde 1,5 büyüme beklendiği ifade edildi. Gelecek yıl hızlanan faiz indirimlerinin 2026'nın ikinci yarısının başında iç talebi canlandıracağı kaydedilen açıklamada, 2027'de büyümenin yüzde 2,1'e yükselmesinin öngörüldüğü aktarıldı. 1 YILDA 4 FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR Açıklamada, enflasyon son dönemde beklentilerin altında kalmış ve gümrük vergilerinin çekirdek mal fiyatlarında artışa neden olduğuna dair sınırlı kanıtlar bulunuyor olsa da yılın geri kalanında mal fiyatlarının artmasıyla birlikte aralıkta yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 3,8'e yükseleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Gümrük vergisi artışlarından kaynaklanan enflasyonist baskılar ve bazı orta vadeli enflasyon beklentisi göstergelerindeki yükseliş dikkate alındığında Fed’in faiz indirimleri konusunda temkinli davranmayı sürdüreceğine işaret edilen açıklamada, bu yıl 25 baz puanlık bir indirim, 2026’da ise üç faiz indirimi öngörüldüğü kaydedildi.