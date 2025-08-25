Habertürk
        Fisun Koç Doğan: Her 4 katılımcıdan biri bizim aracılığımızla sisteme giriyor - İş-Yaşam Haberleri

        Fisun Koç Doğan: Her 4 katılımcıdan biri bizim aracılığımızla sisteme giriyor

        Ülke ekonomisine ve bireylerin emeklilik döneminde yaşam standartlarını korumasına önemli katkılar sağlayan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), yeni bir eşiği aşarak yaklaşık 10 milyon gönüllü katılımcıya ulaştı. BES'te son yıllarda yaşanan bu hızlı büyümenin bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Allianz Türkiye Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Fisun Koç Doğan, "Yılın ilk yarısında sistemde yaşanan net katılımcı sayısı artışına göre BES'te her 4 katılımcıdan biri bizim aracılığımızla sisteme giriyor. Bu başarı hikâyesinin arkasında müşteri odaklı yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz, güçlü dağıtım kanallarımız ve yatırım yönetimindeki başarılı performansımızın payı büyük" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 11:04 Güncelleme: 25.08.2025 - 11:04
        "Her 4 katılımcıdan biri bizim aracılığımızla sisteme giriyor"
        Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 1 trilyon 554 milyar liraya; OKS'deki toplam fon büyüklüğü 112,1 milyar lira da hesaba katıldığında sistemin toplam büyüklüğü 15 Ağustos itibarıyla 1 trilyon 666 milyar liraya ulaştı. Gönüllü sistem ayrıca 10 milyon katılımcıyla yeni bir eşiği geride bırakmak üzere.

        BES’in Otomatik Katılım Sistemi de (OKS) dahil edildiğinde 17,6 milyon kişinin faydalandığı bir yapı haline geldiğini söyleyen Allianz Türkiye Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Fisun Koç Doğan, “Sunduğu fon çeşitliliği ile orta ve uzun vadede enflasyon üzerinde anlamlı bir ortalama getiri sağlayan geçmişi ve yüzde 30 devlet katkısı gibi avantajlarla sadece tasarruf değil bir yatırım aracı haline gelen BES’in kısa zamanda Türkiye’deki en önemli yatırım araçlarından biri haline geleceğine ve uzun vadede bireysel yurt içi tasarruflardan aldığı payın önemli ölçüde artacağına inanıyoruz” dedi.

        “HER DÖRT KATILIMCIDAN BİRİ ALLİANZ TÜRKİYE’NİN HAYAT VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARACILIĞIYLA SİSTEME GİRDİ”

        BES’in yükselen büyüme ivmesinin ardında müşterilere sundukları yenilikçi ürün ve hizmetlerin, genişleyen güçlü ve çeşitlendirilmiş dağıtım ağının payı olduğunu söyleyen Fisun Koç Doğan, “Emeklilik Gözetim Merkezi’nin açıkladığı verilere göre yılın ilk yarısında sistemde yaşanan net katılımcı sayısı artışında, her 4 sözleşmeden birinin Allianz Türkiye aracılığıyla sisteme girmesi bizim için büyük mutluluk. Bireysel emeklilik alanında yenilikçi çözümlerimizle yaklaşık 1,4 milyon katılımcımıza hizmet sunuyor, sektörümüze de öncülük ediyoruz. Yatırım yönetimi alanında verdiğimiz ve müşterilerimizden büyük takdir gören kapsayıcı ve kolay erişilebilir finansal danışmanlık hizmetlerimiz ve başarılı yatırım yönetimi performansımızla da sektörde fark yaratmaya devam ediyoruz” dedi.

        “MÜŞTERİLERİMİZİN YATIRIMLARINI EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETMELERİNE DESTEK OLUYORUZ”

        “Bugünden Yarına Allianz Seninle” yaklaşımıyla müşterilerinin sadece bugününü değil, yarınlarını da gözettiklerini ve bu yönde çözümler geliştirmeye devam ettiklerini söyleyen Doğan, “2023 yılında hayata geçirdiğimiz Allianz Finansal Danışmanlık hizmetimiz ile bireysel emeklilik yatırımcılarımızın yatırımlarını en iyi şekilde yönetmelerine destek oluyoruz. Bağımsız yatırım danışmanlarından oluşan Yatırım Komitemiz ile piyasa görüşlerini, piyasa koşullarından etkilenebilecek fon bilgilerini ve farklı yatırımcı profillerine uygun varlık dağılımı önerilerini belirliyor, bu değerli bilgileri periyodik olarak tüm müşteri portföyümüz ile paylaşıyoruz. Müşterilerimiz, Allianz Yatırım Komitesi önerilerine ve danışmanlarına “Allianz’ım” mobil uygulaması üzerinden tek tuşla ulaşabiliyor, ayrıca kendileri ve aileleri için kapsamlı finansal planlama desteğimizden faydalanabiliyor. Yüz yüze sunduğumuz finansal danışmanlık hizmetimizin yanı sıra uzaktan danışmanlık hizmetimizin de kapsamını sürekli geliştiriyor, farklı müşteri segmentlerimizin ihtiyaçlarına bire bir danışmanlıkla çözüm üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

        “TASARRUF BİLİNCİNİ ARTIRMALI, SİSTEME UZUN VADEDE KATILIMI TEŞVİK ETMELİYİZ”

        Türkiye’nin artık orta yaşlı ve yaşlı nüfusu yükselen bir ülke olduğunu, buna paralel olarak da emeklilik ve sağlık harcamaları nedeniyle kamu harcamalarının artmasının öngörüldüğünü söyleyen Doğan, “İstatistiklere göre, Türkiye’de 65 yaş üstü nüfus, son beş yılda yüzde 20,7 arttı. Allianz’ın Küresel Emeklilik Raporu’na göre Türkiye’de bakıma ihtiyacı olan yaşlı nüfus oranının önümüzdeki 25 yıl içinde yüzde 15’ten yüzde 35’e çıkması bekleniyor. Bu nedenle ülkemizde tasarruf bilincini artırmak, BES gibi uzun vadeli tasarruf sağlayan sistemlere katılımı çoğaltmak, ayrıca sistemde uzun vadeli ve aktif olarak kalmayı teşvik etmek ve desteklemek, kritik öneme sahip konuların başında geliyor. Sosyal güvenlik sisteminde beklenen aktif/pasif oranlarının değişmesi ile ciddi artacak yükü azaltmasının yanı sıra, uzayan ömürlerle uzaması beklenen çalışma hayatı sonrası dönemlerde karşılaşılabilecek risklerin finansmanında yardımcı olacaktır” dedi.

        “TES EMEKLİLİK SİSTEMİNE GÜÇ KATACAK”

        Gelecekteki tabloyu iyileştirmek için bugünden çözüm yolları geliştirmek gerektiğine işaret eden Doğan, “Sistemin fon büyüklüğü 1,5 trilyon lirayı aştı. BES’te yakaladığımız bu rakam son derece sevindirici ancak günün sonunda gayrisafi yurt içi hasılanın yalnızca yüzde 3,5- 4’üne denk geliyor. Ortalamaya bakarsak kişi başı birikim 150 bin lira civarında seyrediyor. Bu da daha gidecek yolumuzun olduğunu gösteriyor. Önemli bir katılımcı sayısı ve fon tutarına erişen sektörümüzde, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile birlikte daha fazla kişinin sistemin avantajlarından yararlanacağını ve fon birikimlerinin daha hızlı büyüyeceğini öngörüyoruz. BES’te katılımların artması ve emekli olan milyonlarca kişinin sistemde görünür hâle gelmesiyle çok daha farklı boyutlara ulaşacağız. TES de bu sisteme çok büyük bir güç katacak” ifadelerini kullandı.

