Gastronomi kenti Gaziantep'te kebapçılık yapan Necdet Kılıçoğlu, kente has Antep fıstığı ile eti birleştirerek yeni bir kebap türü buldu.
DHA'nın haberine göre dövülmüş kuzu etinin içine tane Antep fıstığı koyan Kılıçoğlu, daha sonra eti kekik, tuz, karabiber ve zeytinyağında marine ederek mangalda pişiriyor.
Etli fıstık dürüm ismini verdiği yeni kebabı ilgi toplayan Kılıçoğlu şimdi talebe yetişemiyor.
Antep fıstığının tatlılar dışındaki yemeklere de kullanılabildiğini göstermek istediğini söyleyen Necdet Kılıçoğlu, "Bu sezonumuz bizim fıstık sezonumuz. Biz de yeni bir inovasyon yaparak fıstıkla eti buluşturduk. Fıstıklı et dürümü ortaya çıkardık. Bizce müthiş bir şey oldu ve baya bir talep almaya başladık. Günde 20-30 porsiyon civarında satışımız var. Kuzunun budundan aldığımız kısmı ince ince kesip, dövecekle elden geçiriyoruz. İçine kekik, tuz, çekilmiş ve tane Antep fıstığı ekleyerek sarıyoruz. Sonra bu eti şişe geçirip mangalda pişiriyoruz. Hem kentimizde sabah saatlerinde tüketilen katmerin hem da akşam yenilen kuşbaşı kebabın tadını alıyoruz. Şu ana kadar çok güzel tepkiler topladık yemeğe gelenler çok beğendi. İnşallah ürünümüzün patent başvurusunu yaptık, hayırlısı ile patentini de alacağız" dedi.
Fıstıklı et dürümü yemeye gelenler ise yeni keşfedilen kebabın tadına doyum olmadığını söyleyerek, yerli ve yabancı turistleri bu lezzeti tatmaya davet etti.
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