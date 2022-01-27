Yemişler kişiler tarafından sevilerek tüketilen sağlıklı yiyeceklerdir. Ancak alerjen hassasiyeti olanlar için yan etkileri olabilir. Alerjisi olmayanlar için fıstıktan elde edilen fıstık ezmesi ile tam bir protein deposudur. Özellikle sporcular tarafından tercih edilen fıstık ezmesinin yağ oranı da oldukça yüksektir. İşte merak edilen fıstık ezmesi nelere iyi gelir? sorularının cevapları.

Fıstık Ezmesi Faydaları

KAKTÜS YETİŞTİRMENİN FAYDALARI...

Fıstık ezmesi yararları şunlardır:

Fıstık ezmesi sporcular için vazgeçilmez besinler arasında yer alır. Bunun sebebi içerdiği protein miktarıdır.

Fıstık esmesinde doğmamış yağ oranı da oldukça yüksektir. Bu da kalp sağlığı için faydalıdır. Doymamış yağlar aynı zamanda tip 2 diyabetinin meydana gelmesinde de önleyici bir etkiye sahiptir.

Potasyum zengini olan fıstık ezmesinde mineral ve vitaminler de bulunur.

Yağ deposu olarak da adlandırılan fıstık ezmesi vücut için faydalıdır.

Protein ve yağ oranı ile enerji verici bir özelliğe de sahiptir. Ancak kalori miktarının da yüksek olduğu unutulmamalıdır. Bu yüzden kilo vermek isteyen kişiler tüketim miktarına dikkat etmelidir.

Hafızayı güçlendiricidir.

Cinsel isteği arttırmaya yardımcı olur.

Seratonin hormonunun salgılanmasını sağlar. Depresyon gibi durumları engelleyicidir.

Sedef hastalığı ya da egzama gibi cilt sorunlarının iyileşme süreçlerine yardımcı olur.

Omega 3 içeriği ile hem kadınların hem de erkeklerin en büyük sorunlarından biri olan saç dökülmelerinin azalmasını sağlar.

Fıstık Ezmesi Zararları

Fıstık ezmesi her ne kadar sağlıklı bir besin olsa da kişiler üzerinde yan etkilere de yol açabilir.

Fıstık ezmesini uzun süre ve sık tüketmek sağlığa zararlı olabilir.

Yüksek kolesterole sahip olan kişilerin fıstık ezmesi tüketiminde dikkatli olması gerekmektedir.

Fıstık ezmesi yağ açısından güçlüdür. Bu yüzden sık ve fazla tüketilir ise hızlı kilo almaya yol açabilir.

Yağlı bir besin olduğu için ciltte sivilce oluşmasına yol açabilir.

Gebe kadınların da fazla tüketmeden kaçınması önerilir.

Yer fıstığına alerjisi olan kişiler tarafından da tüketilmemesi gerekir.

Fıstık Ezmesi Faydaları Cinsellik

Cinsellik kadın ve erkek ilişkilerinde çok önemli bir yere sahiptir. Sağlıklı bir cinsel hayat için kişiler doğal besinler ile var olan cinsel sorunlarına çözüm bulmak ister. Fıstık ezmesinin faydaları arasında en merak edilen konulardan biri de cinselliğe etkisi olup olmadığıdır. Yer fıstığında hem tuz hem de yağ oranı fazladır. Bu yüzden hem yer fıstığını kuruyemiş olarak tüketmek hem de fıstık ezmesi olarak tüketmek vücuda enerji verir. Enerji verici etkisi ile cinsel isteği arttırmaya yardımcı olur. Bunun yanı sıra erkeklerde iktidar sorunlarına iyi gelerek sperm sayısının da artmasına yardımcı oluyor.

Bebeklere Fıstık Ezmesi Faydaları

Fıstık, çoğu kişide alerjiye neden olan bir besindir. Ancak yapılan araştırmalar bebeklere erken yaşta fıstık ezmesi yedirmenin alerjilerin meydana gelmesini yüzde 80’e kadar azalttığını göstermektedir. Ancak fıstık ezmesi tüketimi için 1 yaş ve üzeri uygun olarak ifade edilir. Bunun yanı sıra dışarıda satılan katkı maddeli fıstık ezmeleri değil evde kendi hazırladığınız doğal fıstık ezmelerini uygun miktarda bebeklerinize verebilirsiniz.