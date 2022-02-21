Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Sigorta

FİSKOBİRLİK'ten 'tarım sigortası' çağrısı

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), fındık üreticilerine 28 Şubat'a kadar ürünleri için tarım sigortası yaptırmaları çağrısında bulundu

21.02.2022 - 16:04 | Güncelleme: ABONE OL
FİSKOBİRLİK'ten 'tarım sigortası' çağrısı
AA

FİSKOBİRLİK'ten yapılan yazılı açıklamada, tarım sigortasının, özellikle mart ve nisan aylarında yaşanabilecek olası zirai don olayları durumlarında çitçilerin gelir kaybı yaşamamaları adına büyük önem taşıdığı belirtildi.

Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin yörede başta fındık olmak üzere tarım ürünlerini tehdit ettiği ifade edilen açıklamada, "Fındık özelinde, bölgesel olarak yaşanan ani sıcaklık değişimleri, ciddi zayiatlara neden olmaktadır. 28 Şubat itibarıyla başvuru işlemleri sona erecek. Üreticilerimizin geciktirmeden bitkisel ürün sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sigorta poliçe bedelinin yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılandığı anımsatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Esenyurt'ta o proje başlıyor
Esenyurt'ta o proje başlıyor
2 gündür haber alınamayan kadın ölü bulundu
2 gündür haber alınamayan kadın ölü bulundu
Rusya-Ukrayna sınırından Rusya'ya sızmaya çalışan 5 kişi öldürüldü
Rusya-Ukrayna sınırından Rusya'ya sızmaya çalışan 5 kişi öldürüldü
Hayata döndü ama o uygulama yapılsaydı iki kez kalbi durmazdı!
Hayata döndü ama o uygulama yapılsaydı iki kez kalbi durmazdı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.