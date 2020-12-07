FİSKOBİRLİK'in şeker ilavesiz fındık ezmesi yurt dışından talep görüyor

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (FİSKOBİRLİK) Entegre Fındık İşleme Tesisleri'nde üretimi gerçekleştirilen şeker ilavesiz fındık ezmesi yurt dışından talep görmeye başladı.
FİSKOBİRLİK'ten yapılan yazılı açıklamada, birliğin, fındık ve fındık mamulleri konusunda ürün çeşitliliğini genişleterek ülkenin en önemli ihraç kalemlerinden biri olan fındığa değer katmaya çalıştığı vurgulandı.
Şeker ilavesiz fındık ezmesinin iç piyasanın ardından yurt dışında da raflardaki yerini almaya hazırlandığı aktarılan açıklamada, şu ana kadar Almanya ve Avusturalya'ya ihracatı gerçekleştirilen ürüne, Amerika Birleşik Devletleri'nden talep geldiği, ilerleyen günlerde ürünün bu ülkede satışa sunulacağı bildirildi.
Şeker ilavesiz fındık ezmesinin içeriğinde şeker yerine, isomalt ve inulin bulunduğu bilgisi verilen açıklamada, "Şeker pancarından elde edilen tek şeker ikamesi olan isomalt, şeker ilavesiz fındık ezmesi bileşiminde dolgu ve tatlandırıcı amaçlı şeker yerine kullanılıyor." denildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, yeni ürünün yoğun çalışmalar sonucu ortaya çıktığını ve ürüne inandıklarını vurguladı.
Son beş yıldır Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına ağırlık verdiklerine işaret eden Bayraktar, "Bu çalışmaların karşılığını almaya başladık. Şeker ilavesiz fındık ezmesi bunun meyvelerinden sadece birisi. Birkaç aydır iç piyasada satışta olan ürünümüze yavaş yavaş yurt dışından da talepler oluşmaya başladı. Biz bu ürüne çok güveniyoruz. İnanıyorum ki 2021 yılında, diğer ürünlerimiz gibi bu yeni ürünümüzde tüketicilerin vazgeçilmezlerinden biri olacak." ifadelerini kullandı.
- "Nihai mamul ihracatı fındığın tek kurtuluş yoludur"
Bayraktar, fındığın Türkiye'nin en önemli ihracat ürünlerinin başında geldiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Ancak biz bunu maalesef iyi değerlendiremiyoruz. Geçtiğimiz yılın rakamlarını incelediğimizde ihraç edilen fındığın çoğu, ham madde ya da yarı mamul halinde satışı gerçekleştirilen fındık ve fındık ürünleri. Kağıt üzerinde sağladığı döviz girdisi ilk bakışta çok yüksek gibi algılanabilir ancak biz bu fındığı işleyerek, katma değer katarak ve nihai mamul haline getirerek satarsak bu rakamlar 6-7 kat daha artabilir. Bu piyasa spekülasyonlarının da önüne geçilir. Ben bunu her platformda dile getiriyorum ve yine tekrarlıyorum, nihai mamul ihracatı fındığın tek kurtuluş yoludur. Bu potansiyeli iyi değerlendirmek gerek."
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