Daha sonra söylediklerinin arkasında olduğunu söyleyen Yağcı, 'Otobüste sevişen birilerini görsem onları da uyarırım. Benim yanımda kimse böyle bir şey yapamaz. Yanağından öper, el ele yürür buna bir şey demem ama otobüste metro da sıkıştırıp öpüşürse buna müdahale ederim.” şeklinde konuşmuştu.