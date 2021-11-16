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Fırtınalı Soygun oyuncuları kimler? Fırtınalı Soygun filmi konusu nedir?

Fırtınalı Soygun ATV ekranlarında yayınlanacak olması nedeniyle araştırılıyor. Başrolünde Mel Gibson olan Fırtınalı Soygun oyuncuları merak ediliyor. İzleyiciler "Fırtınalı Soygun oyuncuları kimler?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Fırtınalı Soygun filmi konusu ve oyuncuları...

16.11.2021 - 17:35 | Güncelleme: ABONE OL
Fırtınalı Soygun oyuncuları kimler? Fırtınalı Soygun filmi konusu nedir?

Mel Gibson'un başrolünü üstlendiği Fırtınalı Soygun filmi 16 Kasım 2021 Salı akşamı ATV ekranlarında saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak. İşte Fırtınalı Soygun filmi konusu ve oyuncuları

FIRTINALI SOYGUN KONUSU

Büyük bir soygun planlayan bir çete, kasırga tüm şehri ele geçirdiğinde harekete geçer. Suçluların bir binayı istila etmesinin ardından olay yerine gelen polisler, binada oturan insanların tahliye edilmesini planlar. Ancak kasırga olması insanların tahliye edilmesini de riskli bir hale getirir. İnsanların tahliye edilmesini reddeden bir polis dedektifi, onları korurken hırsızlarla zorlu bir savaşa girişir.

FIRTINALI SOYGUN OYUNCULARI

Mel Gibson - Ray
Emile Hirsch - Cardillo
Kate Bosworth - Troy
David Zayas - John the Baptist
Stephanie Cayo - Jess
William Catlett - Griffin
Tyler Jon Olson - Dillon
Swen Temmel - Hodges
Lt. Cunningham - Rey Hernandez
Jasmine - Jasper Polish
Babie - Jesy McKinney
Migs - Blas Sien Diaz
Bennie - Julio Ramos Velez

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