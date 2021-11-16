Mel Gibson'un başrolünü üstlendiği Fırtınalı Soygun filmi 16 Kasım 2021 Salı akşamı ATV ekranlarında saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak. İşte Fırtınalı Soygun filmi konusu ve oyuncuları

FIRTINALI SOYGUN KONUSU

Büyük bir soygun planlayan bir çete, kasırga tüm şehri ele geçirdiğinde harekete geçer. Suçluların bir binayı istila etmesinin ardından olay yerine gelen polisler, binada oturan insanların tahliye edilmesini planlar. Ancak kasırga olması insanların tahliye edilmesini de riskli bir hale getirir. İnsanların tahliye edilmesini reddeden bir polis dedektifi, onları korurken hırsızlarla zorlu bir savaşa girişir.

FIRTINALI SOYGUN OYUNCULARI

Mel Gibson - Ray

Emile Hirsch - Cardillo

Kate Bosworth - Troy

David Zayas - John the Baptist

Stephanie Cayo - Jess

William Catlett - Griffin

Tyler Jon Olson - Dillon

Swen Temmel - Hodges

Lt. Cunningham - Rey Hernandez

Jasmine - Jasper Polish

Babie - Jesy McKinney

Migs - Blas Sien Diaz

Bennie - Julio Ramos Velez