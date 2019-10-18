8 yaşında dedesinin Sultanhamam'da tezgahında çalıştığını dile getiren Seval, "Hong Kong'a defileye gittiğimizde arkadaşlar pazardan ne alalım?" diye konuşurken, ben de burada olup, Türkiye'de olmayan ne var diye bakmıştım. İlk olarak Mickey Mouse kravatları alıp satmaya başlamıştım. Aslında mankenlik ve oyunculuk yaparken de ticaretle uğraşıyordum" diyor.